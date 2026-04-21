รมว.คลังยัน รบ.ออก พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยา ศก.ไม่กระทบเครดิตประเทศ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ยืนยันว่า หากรัฐบาลจะออก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ จะไม่กระทบต่อการจัดอันดับเครดิตประเทศ เพราะโจทย์สำคัญของบริษัทเรทติง ที่มองไทย คือดูว่าการกู้เงินไปเพื่อทำอะไร ซึ่งนโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่า หากกู้แล้วจะต้องมียุทธศาสตร์ใช้เงินให้คุ้มค่า โดยเน้นใช้เงินไปที่กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็น เช่น กลุ่มเปราะบางในสังคม รวมถึงใช้เงินช่วยให้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวได้. ตลอดจนนำไปใช้เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรทุกอย่างและทุกภาคส่วนเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกัน