ข่าวจริง! กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 1.20 บาทต่อลิตร

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 1.20 บาทต่อลิตร เหลือ 41.70 บาทต่อลิตรนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบพบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ส่งผลให้ราคาขายปลีก น้ำมันดีเซลลดลง 1.20 บาทต่อลิตร เหลือ 41.70 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง
ขณะที่กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล มีการปรับอัตราเงินกองทุนเช่นกัน แต่ราคาหน้าสถานียังคงเดิม
