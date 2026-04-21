"ปิยบุตร" ป้อง 44 สส.ก้าวไกลชงแก้ ม.112 ไม่ควรเป็นคดี อ้างไม่รู้คือการล้มล้างสถาบัน

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวถึงคดี 44 สส. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่เสนอแก้มาตรา 112 ว่า เป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดในโลก เพราะไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรก สส.มีอำนาจในการเสนอกฎหมายอยู่แล้ว มีเรื่องที่หลายคนไม่รู้ คือร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ถูกบรรจุในวาระประชุมสภาฯ ด้วย ถ้าพฤติกรรมแบบนี้เป็นการล้มล้างการปกครอง ละเมิดจริยธรรม ในข้อหาไม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คำถามคือการกระทำที่บอกว่าไม่ยึดมั่น มันยังไม่เกิด เพราะยังไม่เคยถูกบรรจุเข้าสู่สภาฯ ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ แล้วจะล้มล้างอย่างไร
ทั้งนี้ หลักกฎหมาย หากทำอะไรและมีความผิด ต้องรู้ว่าอันนั้นเป็นความผิด แต่ถ้า 44 คนนี้รู้แล้วว่าการเสนอแบบนี้เท่ากับล้มล้างการปกครอง ผิดจริยธรรม จะยื่นหรือไม่ ก็ไม่ยื่นแน่นอน เพราะเขาไม่รู้ มันไม่มีบรรทัดฐานบอกไว้ กฎหมายทุกฉบับก็เสนอได้หมด ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วยังทำ เข้าใจได้ แต่เขาไม่เคยรู้มาก่อน
