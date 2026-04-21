สหรัฐฯ สั่งจำกัดการส่งมอบข้อมูลดาวเทียมให้เกาหลีใต้ หลังเผยข้อมูลเกาหลีเหนือ

สำนักข่าวยอนฮัป รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูง ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ยื่นหนังสือประท้วงมายังเกาหลีใต้ กรณีนายจอง ดง-ยอง รมว.รวมชาติเกาหลีใต้ ที่แถลงต่อสภาฯ เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวกรองว่า เกาหลีเหนือลักลอบเดินเครื่องโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตระเบิดนิวเคลียร์ ในภูมิภาคคูซอง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลวอชิงตันมองว่า การให้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากข่าวกรองของสหรัฐ ซึ่งยังไม่มีการอนุญาตให้รัฐบาลโซลดำเนินการเช่นนั้น รัฐบาลวอชิงตันจึงขอใช้มาตรการจำกัดการส่งมอบข้อมูลดาวเทียมเกี่ยวกับเกาหลีเหนือบางส่วนที่เคยส่งให้เกาหลีใต้เป็นประจำ
