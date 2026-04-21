“สมชัย”งงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดหาย จี้เลขาธิการศาลฯ ชี้แจงด่วน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โพสต์ว่า คำพิพากษาคดีหนึ่งของศาลปกครองสูงสุดที่เคยเผยแพร่บนเว็บไซต์ กลับหายไปจากระบบค้นหา หลังมีการแจ้งความว่าเป็นคำพิพากษาปลอม ประชาชนที่ไปขอคัดสำเนาตามกฎหมาย กลับถูกปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ใช่คู่กรณี ทั้งที่กฎหมายและระเบียบไม่ได้จำกัดสิทธิไว้เฉพาะคู่ความ เหตุการณ์สร้างความสงสัยถึงความโปร่งใสและขั้นตอนของศาล เจ้าตัวเรียกร้องให้เลขาธิการศาลปกครองสูงสุดชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยืนงง ๆ ใน ศาลปกครองสูงสุด
คำพิพากษา คดีดำที่ ฟบ. 46/2561 คดีแดงที่ ฟบ.49/2565 เคยเผยแพร่มาตลอดในเว็บไซต์ของศาลปกครอง อยู่ดี ๆ ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ก็สืบค้นไม่ได้ หลังจากที่ ปรากฏข่าวว่า มีคนไปแจ้งความที่ สน.บางพลัดว่า เป็นคำพิพากษาปลอม (แจ้งความ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 13.21 น. เลขที่ 58 เล่มที่ 33/2568)
มีประชาชน ไปขอคัดสำเนาคำพิพากษาตามสิทธิ ตามมาตรา 69 ใน พ.ร.บ. ศาลปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบ ก.ศบ. ว่าด้วยการขอคัดสำเนา พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. รอถึงเวลา 17.00 น. จึงได้รับคำตอบว่า ไม่อนุญาต เนื่องจากไม่ใช่คู่กรณี ทั้ง ๆ ที่ใน พ.ร.บ. ระบุว่า ประชาชนทั่วไปสามารถขอคัดสำเนาได้ และในระเบียบไม่มีการระบุว่า ต้องเป็นคู่กรณีเท่านั้น
เรื่องนี้ รอคำตอบจากท่านเลขาธิการศาลปกครองสูงสุดอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ควรรีบชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจนะครับ