ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 24 เม.ย.69 - 11 ก.พ.70 ก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน

เพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า นับถอยหลัง อีก 3 วัน เตรียมปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 24 เมษายน 2569 นี้ เพื่อก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 22.00 น. – 11 กุมภาพันธ์ 2570 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว และ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้