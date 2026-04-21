ราคาทองคำครั้งที่ 9 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 73,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.01 น. ครั้งที่ 9 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 70,994.28 บาท รับซื้อบาทละ 71,145.88 บาท