มทภ.4 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิด

พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด บริเวณหน้าโรงเรียนแสงทิพย์วิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บาดเจ็บรวม 4 นาย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมย้ำว่าจะดูแลกำลังพลอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมชื่นชมความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป