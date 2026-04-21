'วรงค์'โต้ สว.อ้างอาหารกลางวันฟรีเป็นเรื่องของเกียรติ ชี้การรู้จักเสียสละคือมีเกียรติ

นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เรื่องของสำนึกไม่ใช่เกียรติ
มี สว.ท่านหนึ่ง ออกมาพูดว่า ตนเองมีเงินที่จะซื้ออาหาร แต่การจัดอาหารกลางวันฟรีนั้น เป็นเรื่องของเกียรติ
ผมถึงอยากบอกว่า ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.หรือ สว. ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน ใหม่หรือเก่า ถ้าตนเองได้ประโยชน์ "เอาหมด" แล้วแต่จะหาเหตุผลมาอ้าง
ผมอยากบอกว่า การให้นักการเมือง ที่มีเงินเดือนเป็นแสน ซื้ออาหารทานเอง เหมือนประชาชนทั่วไปนั้น คือสำนึกของผู้แทนประชาชน ที่แต่ละท่านอาสาเข้ามา
การยกเลิกอาหารฟรี ลดผู้ช่วยจาก 8 คนเหลือ3คน ยกเลิกบำนาญ ส.ส./สว. คือการสร้างจิตสำนึกจากนักการเมือง ที่ให้รู้จักการเสียสละ การรู้จักเสียสละคือมีเกียรติ ไม่ใช่เอาของฟรีแล้วมีเกียรติ
ประเทศไทยติดหล่มคอร์รัปชั่นมานาน ถ้าเรื่องแค่นี้ พวกท่านไม่มีสำนึก ไม่ยอมเสียสละ จะเอาอย่างเดียว ไม่เห็นหัวประชาชนที่ต้องเสียภาษี คิดแต่เอาของฟรีเพื่อมีเกียรติ แล้วพวกท่านจะไปปราบคอร์รัปชั่น ของประเทศได้อย่างไร
"ต้องมีสำนึก และทำความสะอาดบ้านเรา ก่อนที่จะไปเก็บกวาดประเทศ"