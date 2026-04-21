ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 73,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.21 น. ครั้งที่ 6 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,800.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,145.88 บาท