ตร.เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกหาคนทำงานโปรโมตสินค้า

เพจตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. โพสต์ระบุว่า ก่อนจะกดรับงานหรือโอนเงินลงทุนใด ๆ โปรดระวังกลโกงที่มิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า เปลี่ยนความหวังเรื่องรายได้เสริม ให้กลายเป็นความเสียหายหลักหมื่นหลักแสนในพริบตา
พฤติการณ์ของคนร้าย
- ทักแชต อ้างว่า เป็นนายหน้า รับสมัครคนทำงานโปรโมตสินค้า รายได้ดี แค่โพสต์ขายของ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า
- ดึงเข้าไลน์ ก่อนให้รับงานผ่านไลน์
- ต้องทำภารกิจ ช่วงแรกให้ทำภารกิจง่าย ๆ และโอนเงินคืนให้จริง
- ต้มตุ๋นเหยื่อ บังคับให้เติมเงินลงทุนตามแผนงานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ถอนเงินออกมาไม่ได้
หากพบลักษณะนี้ อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ห้ามโอนเงิน และให้บล็อกทันที