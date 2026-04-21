กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน GI “ปลาสลิดบ้านแพ้ว”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน “ปลาสลิดบ้านแพ้ว” เป็นสินค้า GI รายการที่ 4 ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยจุดเด่นเนื้อปลาละเอียด แน่น ไม่มีกลิ่นโคลน เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปตามวิธีดั้งเดิมจนได้ปลาสลิดแดดเดียวคุณภาพดี เมื่อทอดสุกจะนุ่ม หอม และเค็มกำลังดี ปัจจุบันมีการผลิตกว่า 8 ล้านกิโลกรัมต่อปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดได้สูงถึง 740 ล้านบาทต่อปี
การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยผลักดัน “ปลาสลิดบ้านแพ้ว” ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการให้รักษามาตรฐานการผลิต และต่อยอดสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน