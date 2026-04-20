เจ้าหน้าที่ลุยดับไฟดอยหลวงกิ่วม่วง พบพื้นที่ป่าเสียหาย 80 ไร่

นายณัฐชาติ วิศิษฎ์สิน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีสัชนาลัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติงานระงับเหตุไฟป่าอย่างต่อเนื่อง 2 วัน (วันที่ 19-20 เมษายน) บริเวณดอยหลวงกิ่วม่วง ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นรอยต่อเชื่อมเขตกองแลน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าศรีสัชนาลัย จำนวน 7 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 14 นาย ได้เข้าตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) พิกัด 47Q 0550498 E 1959149 N พบแนวไฟลุกลามลงหุบเขาที่มีความสูงชันและมีไผ่ตายขุยเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าค้างแรมในป่าเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งรุ่งเช้าวันที่ 20 เมษายน ได้เริ่มปฏิบัติงานดับไฟและไล่เคลียร์แนวไฟในหุบเขาตั้งแต่เวลา 06.00 น. และสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 12.45 น. ตรวจสอบเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าเบญจพรรณได้รับความเสียหายรวม 80 ไร่ โดยในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนลูกซองสภาพใหม่และขนไก่ป่าจำนวนหนึ่ง จึงระบุสาเหตุการเกิดไฟป่าครั้งนี้ว่ามาจากการลักลอบเข้ามาเพื่อล่าสัตว์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังค้างแรมในพื้นที่ต่ออีก 1 คืน เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มไผ่ตายขุยไม่ให้เกิดสะเก็ดไฟปลิวข้ามแนวสกัด
สำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับการเฝ้าระวังเชิงรุก เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง และเน้นการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดการจุดไฟในเขตอุทยานฯ เพื่อลดความสูญเสียต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเฝ้าระวังบนห้างดูไฟและการลาดตระเวนทางรถจักรยานยนต์รอบแนวกันชนป่าอนุรักษ์
ทั้งนี้ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีสัชนาลัย ระบุว่าแม้การปฏิบัติงานจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่ลาดชันและไฟไหม้รุนแรง แต่เจ้าหน้าที่จะยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาผืนป่าและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขยายวงกว้างต่อไป