ทล.สรุปปริมาณจราจรเข้า-ออก กทม.บนมอเตอร์เวย์ และทางหลัก 12 เส้นทาง ช่วงสงกรานต์

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานสรุปภาพรวมปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครบนมอเตอร์เวย์ และทางหลวงสายหลัก รวมจำนวน 12 เส้นทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 รวม 10 วัน พบว่า มีปริมาณจราจรทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งสิ้น 9,517,998 คัน แบ่งเป็นฝั่งขาออก จำนวน 4,738,855 คัน ฝั่งขาเข้า จำนวน 4,779,143 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2568 พบว่า ปริมาณจราจรลดลงกว่า 3.20%
สำหรับการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ของหน่วยงานทางหลวงทั่วประเทศ ได้มีจุดบริการ 127 แห่ง ห้องน้ำบริการ 662 แห่ง รถช่วยเหลือฉุกเฉิน 570 คัน จุดพักรถ 174 แห่ง โดยตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 พบว่า มีสถิติผู้ใช้งานจุดบริการ 240,363 ราย ใช้บริการห้องน้ำ จำนวน 383,148 ครั้ง รถช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 2,603 ครั้ง และใช้บริการจุดพักรถ 329,311 คัน
ทั้งนี้ จุดบริการที่มีผู้เข้าใช้มากที่สุด ได้แก่ จุดบริการมอเตอร์เวย์ M6 (กม.64+900) จุดบริการแขวงทางหลวงอยุธยา สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 1 จุดพักรถลาดกระบัง 2 จุดพักรถหนองรี 1 (ตามลำดับ) และจุดพักรถที่มีผู้เข้าใช้มากที่สุด ได้แก่ จุดพักรถมอเตอร์เวย์ จุดพักรถแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จุดพักรถแขวงทางหลวงสระบุรี จุดพักรถแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 จุดพักรถแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ (ตามลำดับ)