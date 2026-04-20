"เต้"เตรียมยื่นหนังสือถึง ปธ.วุฒิสภา ขอให้ยกเลิกการเสนอให้ รบ.ขึ้นภาษี vat จาก 7% เป็น 10%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ และอดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรุ่งนี้ 21/4/69 เวลา 14.00 น. ผมจะไปยื่นหนังสือถึง ประธานวุฒิสภา ขอให้ยกเลิกการ เสนอให้รัฐบาลขึ้นภาษี vat จาก 7% เป็น 10% กับประชาชน