ราคาทองคำครั้งที่ 12 ลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 73,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.20 น. ครั้งที่ 12 ปรับลง 300 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,145.88 บาท