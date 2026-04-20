PEA ชวนประชาชนร่วมกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด-มีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มราคาพลังงานในตลาดโลก และกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน PEA จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการใช้พลังงานของประเทศอย่างคุ้มค่า
PEA ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดพลังงาน เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้า หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งาน หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดในรางปลั๊กเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัย ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส หมั่นล้างแอร์เป็นประจำทุก 6 เดือน เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไส้และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อนและช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก
PEA มุ่งมั่นดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพต่อเนื่อง