"กรณ์"ลั่น ปชป.ไม่ปล่อยผ่านง่ายๆ แน่ หาก รบ.จ่อออก พรก.เงินกู้ 5 แสนล้าน

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มีข่าวรองนายกฯ ปกรณ์ นิลประพันธ์ เปิดเผยต่อสื่อว่ารัฐบาลเตรียมออก พรก. กู้เงิน 500,000 ล้านบาท (มาอีกแล้ว!!) แต่ปลัดคลังบอกว่ากระทรวงคลังยังไม่รู้เรื่อง…
หมายความว่าเรื่องนี้ฝ่ายการเมืองคิดเองสรุปเองโดยไม่ได้ปรึกษาฝ่ายราชการ ซึ่งเป็นกรณีที่แปลกที่สุด ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
โดยตามที่สื่อรายงาน คุณปกรณ์อธิบายว่า “รัฐบาลต้องเตรียมเงินทุนเพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้น
รวมถึงต้องเตรียมการรองรับวิกฤตการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและไม่สามารถคาดเดาได้”
ผมขอบอกเลยนะครับ ถ้าออกมาอย่างนี้ ประชาธิปัตย์เราไม่ปล่อยผ่านง่ายๆ แน่นอน โดยเฉพาะหากจะออก พรก. เงินกู้นี้ รัฐบาลจะต้องขยับเพดานหนี้สาธารณะจาก 70% เพิ่มขึ้นอีกด้วย และ พรบ.งบประมาณปกติของปี 70 ที่รัฐบาลจัดทำอยู่ก็ยังเหลือเพดานเงินกู้อยู่ถึง 100,000 ล้านบาท
รัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ระบุว่า การออก พรก. กู้เงินต้องมีความ ”จำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้“ เท่านั้น รัฐบาลต้องระวัง อย่าขัดกับทุกคำกล่าวเรื่องของวินัยการคลังที่ท่านรองนายกฯ เอกนิติได้เคยพูดมา