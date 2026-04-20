ส่งทีมสัตวแพทย์ช่วย"พลายจ่าย่น" หลังพบแผลหลายจุด- หางหูขาด เร่งยัดยาใส่กล้วยรักษา

นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยรายงานจากพื้นที่ นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรณีปฏิบัติการเข้าช่วยรักษาช้างป่า "พลายจ่าย่น" ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก โดยภารกิจเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 หลังจากให้ น.สพ.นราธิป วรวัฒนธรรม นายสัตวแพทย์ประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า รุดเข้าประเมินอาการพลายจ่าย่นที่ถูกกัดจนปลายหางขาด แม้ในช่วงแรกวันที่ 17 เมษายน ทีมเจ้าหน้าที่จะออกติดตามหาตัวพลายจ่าย่นอย่างสุดความสามารถแต่ยังไม่พบจนต้องประสานเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้เฝ้าระวังและเตรียมยาไว้รอท่าทันที
กระทั่งในวันที่ 19 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและกู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้พบตัวพลายจ่าย่นและเริ่มการรักษาเป็นวันแรก ซึ่งจากการสังเกตอาการโดยละเอียดพบว่าพลายจ่าย่นมีบาดแผลหลายจุด ทั้งหางขาด ใบหูซ้ายขาด และมีแผลตามคอรวมถึงใบหน้า เจ้าหน้าที่จึงใช้วิธีรักษาด้วยการยัดยาใส่ในกล้วยสุกให้กิน ประกอบด้วยยาฆ่าเชื้อ 40 เม็ด และยาลดปวดอีก 20 เม็ด ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ ซึ่งพลายจ่าย่นสามารถรับยาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 นายสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า (สบอ.1 ปราจีนบุรี) ได้รายงานว่าทีมสัตวแพทย์ได้ลงพื้นที่ติดตามอาการและให้ยารักษาต่อเนื่องเป็นวันที่สองหลังจากเพิ่งพบตัวช้างป่า โดยการทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายวิชาการและทีมกู้ภัยนำโดยนางสาวรัชนี โชคเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้การรักษาในขณะนี้มีความคืบหน้าตามลำดับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามผลการรักษาและแจ้งผลความคืบหน้าให้ทราบต่อไป