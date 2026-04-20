ประชุมใหญ่เพื่อไทยศุกร์นี้ปรับโครงสร้าง กก.บห.ยันไม่เปลี่ยนหัวหน้าพรรค

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายนนี้ พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยในการประชุมจะมีการเพิ่มองค์ประกอบของกรรมการบริหารพรรค ขณะที่ในช่วงท้ายของการประชุมจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นอกนั้นจะเป็นวาระปกติเป็นไปตามกฎหมาย เช่น การแถลงกิจกรรมต่างๆระหว่างปี ทั้งปัจจุบันและอนาคตของพรรคเพื่อไทย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กกต. ส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังคงเหมือนเดิม และย้ำว่า จะมีการเพิ่มบุคคลที่เคยลาออกจากกรรมการบริหารพรรคช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม
เมื่อถามถึงงานสภาผู้แทนราษฎรอย่างพรรคภูมิใจไทยที่บุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะต้องลาออกเช่นเดียวกันหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีบางคนเป็น สส.เขต เพราะฉะนั้นเรื่องลาออกต้องมีการพูดคุยกัน และยังไม่มีการลงลึกไปว่าท่านใดต้องลาออก ทุกคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ทั้งฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบริหาร
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยมีข้อสรุปในเรื่องการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เราพูดคุยในเรื่องนี้อยู่ว่าท้ายที่สุดพรรคจะดำเนินการอย่างไร ขอเวลาอีกนิด เนื่องจากมีเวลาตัดสินใจอยู่ เพราะการเลือกตั้งจะมีช่วงประมาณกลางปี 2569 และยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งสนามกทม. พรรคยังให้ความสำคัญ แต่การดำเนินกิจกรรมการเมืองในรูปแบบใดของพรรคเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคต้องคุยกัน ร่วมกับสมาชิกกรุงเทพด้วย