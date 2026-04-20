ราคาทองปรับแล้ว 6 ครั้ง [-300] รูปพรรณขายออก 73,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 6 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 72,600 บาท ขายออกบาทละ 72,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,145.88 บาท ขายออกบาทละ 73,600 บาท