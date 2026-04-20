โอมานประสานไทยส่งรายชื่อเรือไทยที่จะผ่านฮอร์มุซอีกครั้ง

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่วานนี้ (19 เม.ย.) เรือของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จอีก 1 ลำ ว่า เป็นข่าวดี แม้จะไม่ทราบว่าเป็นผลสำเร็จจากการเดินทางเยือนรัฐสุลต่านโอมานเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เพื่อขอให้โอมานซึ่งมีความใกล้ชิดกับอิหร่าน ช่วยประสานและส่งรายชื่อเรือของไทยให้กับทางอิหร่านหรือไม่
ขณะเดียวกัน นายสีหศักดิ์ ยังได้เปิดเผยว่า วานนี้ ทางกระทรวงกลาโหมโอมานได้ประสานงานมาเพื่อขอรายชื่อของเรือไทยที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่อีกครั้งด้วย ท่าทีดังกล่าวอาจมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เกิดขึ้นหลังการเยือนโอมานครั้งนี้ และหวังว่าเรือไทยลำอื่นๆ จะสามารถเดินทางผ่านได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน แต่ด้วยสถานการณ์ในภูมิภาคขณะนี้ ซึ่งเกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลกระทบให้เรือต่างๆ เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซยากขึ้น
นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า ไทยต้องการให้เรือทุกสัญชาติสามารถเดินทางผ่านได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งปรารถนาที่จะเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการเจรจาทางการทูตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมย้ำด้วยว่า รัฐบาลได้ใช้ความพยายามในการประสานงานทุกช่องทาง เพื่อให้เรือไทยสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ โดยกำลังพิจารณาถึงโอกาสในการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อีกฝ่ายมีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัว