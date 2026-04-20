ปลัดคลังปัดข่าว รบ.เล็งออก พ.ร.ก.กู้เงิน ชี้ยังไม่มีคำสั่งให้เตรียมการ

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลจะมีการออก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินหลายแสนล้านบาท เพื่อรองรับวิกฤตพลังงาน และรองรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการสั่งการมายังกระทรวงการคลังให้เตรียมการเรื่องนี้ และตนเองยังไม่ทราบเรื่องนี้แต่อย่างใด
ส่วนเรื่องการออก พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินของกองทุนน้ำมัน วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท นั้น กระทรวงพลังงานได้มีการเสนอมายังกระทรวงการคลังแล้ว แต่เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงมามากในช่วงนี้ จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออก พ.ร.ก.ในส่วนนี้
นายลวรณ ย้ำว่า การบริหารในขณะนี้ต้องบริหารตามสถานการณ์ ตอนนั้นที่มีการเสนอให้กระทรวงการคลังช่วยค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงมาก แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันลงมาค่อนข้างมากแล้ว จึงยังไม่ต้องมีการค้ำประกันการกู้เงินในส่วนนี้