สว. เห็นชอบ "สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์" นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ที่มี พล.อ.เกรียง ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาวาระเร่งด่วนที่ 2 คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
นายธวัช สุระบาล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รายงานผลการพิจารณาตามที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ว่า ผลจากการพิจารณาขกรรมาธิการ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 คน คือ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยจะมีการเปิดเผยรายงานผลการพิจารณา การอภิปราย และการลงคะแนนโดยลับ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายในด้านความโปร่งใสของกระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร ด้านการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสู่สาธารณะ และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จากนั้นก็ได้มีการประชุมลับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายหลังการรายงานผลการพิจารณาประวัติฯ รวมถึงการอภิปรายและลงคะแนน ปรากฏว่า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยคะแนนเสียง 125 คะแนน ไม่เห็นชอบ 2 คะแนน งดออกเสียง 50 คะแนน และไม่ลงคะแนนเสียง 2 คะแนน จากจำนวนผู้ลงมติ 179 คน