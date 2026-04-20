รัฐบาล-กทม.เตรียมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ ฉลอง 100 ปี วันสวรรคต ร.6-100 ปี สวนลุมฯ 25 เม.ย.นี้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี และครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของไทยที่เป็น "พระราชมรดกที่มีชีวิต" โดยรัฐบาลได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดงานยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชเจ้า ผ่านพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงถึงความสุขของประชาชนจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ ไฮไลต์สำคัญในวันที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนลุมพินี ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการพระราชกรณียกิจ การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง"มัทนะพาธา" และสวนแสงเฉลิมพระเกียรติที่งดงาม
พร้อมกันนี้ นายชัชชาติ ได้เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และเที่ยวงานต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 26–30 เมษายน โดยจะมีกิจกรรมย้อนยุคอย่างเวทีลีลาศและการเต้นแอโรบิกมหาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมขยายโมเดลกิจกรรมสุขภาพนี้ไปยังสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน