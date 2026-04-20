ไล่ออก-แจ้งข้อหาหนัก รองสารวัตรสืบสวนเมืองพัทยาเมากร่าง ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ

ความคืบหน้ากรณี ร.ต.ต.จีระศักดิ์ รองสารวัตรสืบสวน สภ.เมืองพัทยา มีอาการมึนเมาสุราอย่างหนัก ก่อเหตุยิง นายภัทรธร เจ้าของร้านกัญชา บนถนนวอลค์กิ้งสตรีทเมืองพัทยา เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา โดยผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า เบื้องต้น ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ยังไม่ได้ให้การ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป คาดว่าพรุ่งนี้จะส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยา ขณะที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น และเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืน ซึ่งได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง พร้อมสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ส่วนประเด็นสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเมาสุรา แล้วเกิดมีปากเสียงกันในวงเหล้า
ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ผู้กำกับการ สภ.เมืองพัทยา ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยกับผู้ก่อเหตุอย่างเฉียบขาดทันที ตลอดจนให้ตรวจสอบการกำกับดูแลระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ อย่างเคร่งครัด