"ภราดร" แจงแนวคิดออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน แค่หารือ ยังไม่เข้า ครม.

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวคิดการออก พ.ร.ก. เงินกู้ ที่ต้องมีการขยายเพดาน 5 แสนล้านบาท ว่า ต้องไปขยายเพดานหนี้สาธารณะ เรื่องนี้ยังอีกไกล ในเรื่องของ พ.ร.ก.เงินกู้ ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือ และมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องออก ซึ่งกระบวนการนี้ทำได้ แต่ในส่วนของภาพใหญ่รัฐบาลยังไม่มีการหารือกัน
เมื่อถามว่า ยังไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายภราดร ยืนยันว่า วันอังคารนี้ยังไม่มี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไปต่างประเทศ เพิ่งจะกลับมาวันนี้ ยังไม่มีการประชุม ครม.เศรษฐกิจ เรื่องนี้จึงยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุม ครม.
เมื่อถามว่า ครม.เศรษฐกิจ จะมีประชุมทุกวันจันทร์ตั้งแต่สัปดาห์หน้าใช่หรือไม่ นายภราดร ระบุว่า ใช่ นายกรัฐมนตรีพยายามจะให้มีประชุม ครม.เศรษฐกิจ ก่อน ถ้าไปหาหรือใน ครม. คงจะใช้เวลานาน จึงต้องมาถกกันใน ครม.เศรษฐกิจ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคำสั่ง
ขณะเดียวกัน นายภราดร กล่าวถึงความคืบหน้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ว่า มีรายละเอียดพอสมควร ยังไม่สามารถออกได้ในทันที ต้องรองบประมาณปี 2570 เข้าประชุม ครม. ก่อน ขณะนี้ยังไม่ได้เข้าสภาฯ คาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าชดเชยเงินคงคลังจะต้องชดเชยในโอกาสแรกที่ทำงบงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปกติ หรืองบประมาณกลางปี หรือ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ภารกิจแรกของทั้ง 3 อันนี้ ต้องชดใช้เงินคงคลังที่ติดหนี้ไว้ก่อน ซึ่งตอนนี้ติดอยู่ 70,000 ล้านบาท เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในปี 2567-2568 โดยเป็นหนี้ชดใช้เงินคงคลัง
ส่วนจะต้องตั้งงบปี 2570 ให้ครบก่อนใช่หรือไม่ ถึงจะออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณ นายภราดร ระบุว่า ในโอกาสแรกที่ทำ พ.ร.บ.เกี่ยวกับงบประมาณ ต้องเอาไปใช้เงินคงคลังก่อน หากทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ขณะนี้ เงินที่โอนมาทั้งหมด 70,000 ล้านบาท จะต้องไปใช้หนี้ก่อน ส่วนจะใช้ทั้งหมดหรือใช้บางส่วนตรงนี้เป็นข้อกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่ เชื่อว่าการโอนงบประมาณ หากโอนจริงไม่ถึง 70,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นเป้าหมายของการโอนงบประมาณ เพื่อเอามาทำภารกิจช่วยประชาชน ไทยช่วยไทย ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะต้องนำไปใช้เงินคงคลัง
เมื่อถามว่า ต้องนำงบประมาณปี 2570 ส่วนหนึ่งต้องนำไปคืนเงินคงคลังก่อน เพื่อจะให้ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ มาใช้ในภารกิจได้ใช่หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ใช่ จึงจำเป็นต้องรอ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 เข้าสู่ที่ประชุม ครม. ก่อน ซึ่งตามปฏิทินก็จะเข้าเดือนมิถุนายน
ส่วนโครงการไทยช่วยไทย จะต้องรอขั้นตอนต่อไปในเดือนกรกฎาคมใช่หรือไม่ นายภราดร เผยว่า เรายังมีงบกลางประมาณ 20,000 ล้านบาท สามารถที่จะทำนโยบายนี้ได้ในเฟสแรกแล้วเชื่อว่าเฟสแรก ทำได้เยอะพอสมควร คาดว่าจะเกิน 10 ล้านคน เพราะมีช่องว่างแค่หนึ่งเดือน หากจะทำต้องทำในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเดือนมิถุนายนก็จะจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามา ทั้งหมดอยู่ที่การบริหารจัดการเงินก้อนเงินงบประมาณ ยังสามารถทำได้อยู่.