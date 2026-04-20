"ยศชนัน" ยัน อว. หนุนแก้ PM 2.5 พร้อมดึงงบสร้างห้องปลอดฝุ่น

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการพาดพิงจากพรรคประชาชนว่า การทำห้องปลอดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ใช้งบประมาณเพียง 2,000 บาท ว่า เรื่องความเดือดร้อนไม่สามารถรอได้ อะไรที่เคยทำไว้ กระทรวง อว. ยินดีสนับสนุนในทุกมิติ ส่วนการลงพื้นที่ช่วงที่ผ่านมา เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พยายามผลักดันเทคโนโลยีของคนไทยไปในพื้นที่ โดยไม่ได้ปิดกั้นการทำงานของแต่ละฝ่าย และจากการลงพื้นที่แล้วเกิดการตระหนักเรื่อง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งตามหลักการเกิดขึ้นทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน กระทรวง อว. มีความจำเป็นจะต้องช่วยเหลือทุกมิติ การที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือถือว่าเป็นเรื่องดี น่าชื่นชม
ส่วนจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการทำห้องปลอดฝุ่นหรือไม่ นายยศชนัน ระบุว่า หลายส่วนเรามีอยู่แล้ว เรามีการบริการจัดการงบประมาณที่หลายคนมองว่าอาจยังไม่จำเป็นต้องทำในช่วงนี้ ก็มีการปรับเป็นงบช่วยเหลือเร่งด่วน หากมองเป้าหมายว่าประชาชนมีความจำเป็นและมีความเดือดร้อน คิดว่าการที่ทุกกระทรวงช่วยเหลือกันจะเป็นประโยชน์มาก
เมื่อถามว่า จากการลงพื้นที่ได้เห็นปัญหาแล้ว คิดว่าจะแก้ไขปัญหาในระยะเวลามากน้อยเพียงใด นายยศชนัน กล่าวว่า จากการที่กระทรวง อว. ได้สื่อสารออกไปมีหลายระยะ เรื่องห้องความดันบวกและเครื่องกรองฝุ่นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ก็ต้องทำ ส่วนต้นเหตุนั้น กระทรวง อว.ได้คุยกับหลายส่วน ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย แน่นอนว่าการเผามีส่วน รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งมีหลายส่วนที่สามารถทำแบบบูรณาการได้ รวมทั้งเรื่องการใช้รถพลังงานไฟฟ้า และสภาพอากาศที่มาจากแต่ละที่ ก็มีการวิเคราะห์ไว้ ส่วนระยะยาวมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของฝุ่นในแต่ละจุดเพื่อวิเคราะห์ทันที จะได้วิเคราะห์ได้ว่าแต่ละจุดฝุ่นเกิดจากอะไร
ทั้งนี้ มีการประสานและพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อยู่ตลอด และในวันนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนก็จะลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน