"อนุทิน" ปาฐกถาเปิดงานเอสแคป มอบแนวทางจัดทำงบฯ ปี 70

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ สักการะองค์นรสิงห์ ก่อนจะไปปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปีของเอสแคป สมัยที่ 82 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ และเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่เมืองทองธานี
หลังจากนั้นจะนำทีมรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานตามภารกิจลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือ.