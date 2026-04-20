กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 22.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตหลักสี่ 28.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองจอก 27.6 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางคอแหลม 27.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตจตุจักร 26.9 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 26.7 มคก./ลบ.ม.
6. เขตลาดกระบัง 26.4 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางซื่อ 25.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตวังทองหลาง 25.3 มคก./ลบ.ม.
9. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 25.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางพลัด 24.8 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางรัก 24.8 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางขุนเทียน 24.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 21.4 - 28.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 18.6 - 27.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 15.5 - 25.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 16.2 - 27.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 16.4 - 25.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 18.7 - 24.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี