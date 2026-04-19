PEA เตือนภัยพายุฤดูร้อนระวังอันตรายจากไฟฟ้า-สภาพอากาศรุนแรง

เพจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โพสต์ระบุว่า ขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อันตรายที่ต้องระวัง
• ลมกระโชกแรง เสี่ยงสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ล้มทับ
• ป้ายโฆษณา / ต้นไม้ขนาดใหญ่ อาจหักโค่น
• ฟ้าผ่า เสี่ยงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
• น้ำท่วมขัง อาจเกิดไฟฟ้ารั่ว
• เสาไฟฟ้าล้ม / สายไฟขาด เสี่ยงไฟฟ้าดูด
ขณะเกิดพายุ
• หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายโฆษณา
• ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือใกล้แนวสายไฟฟ้า
• งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร
• อยู่ในอาคารที่มั่นคงและปลอดภัย
วิธีเตรียมความพร้อม
• ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เบรกเกอร์ และตู้ไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ป้องกันไฟกระชาก
• ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า
• เตรียมอุปกรณ์ส่องสว่าง และ Power Bank สำรอง
หากพบเหตุผิดปกติ เช่น เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด ห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาด แจ้ง PEA ในพื้นที่ หรือ โทร 1129 PEA Contact Center (24 ชั่วโมง)