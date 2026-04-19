สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ลุยไฟป่า 4 พื้นที่หลัก ขานรับนโยบาย รมว.ทส.คุมเข้มจุดความร้อน 24 ชม.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สบอ.16) สาขาแม่สะเรียง สรุปผลปฏิบัติการ "Warroom เกาะติดไฟป่า" หลังตรวจพบจุดความร้อนจากการรายงานของดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าระงับเหตุทันทีในหลายจุด เน้นย้ำมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล
นายชิติพันธ์ พยายาม ในฐานะหัวหน้าศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่ 4 เปิดเผยว่า ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับการป้องกันไฟป่าและหมอกควันอย่างสูงสุดนั้น ทาง สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกผ่านการสั่งการของหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย
พื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
นายปรัชญา จักรพรรดิ์แก้ว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปางตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำกำลังเจ้าหน้าที่สถานีฯ และชุดเฝ้าระวัง เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้บริเวณทิศเหนือบ้านทบศอก ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้สำเร็จภายในเวลาเพียง 30 นาที ป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงที
พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
นายชิติพันธ์ พยายาม หัวหน้าศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่ 4 บูรณาการกำลังพลกว่า 20 นาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ, หน่วยฯ สร.3, สร.4, สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายหมู่บ้านห้วยฮี้ เข้าจัดการจุดความร้อนในพื้นที่ ต.ห้วยปูลิง และ ต.ผาบ่อง แม้สภาพพื้นที่จะเป็นภูเขาสูงชัน แต่เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำแนวกันไฟเพื่อจำกัดการลุกลามได้เป็นส่วนใหญ่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
นายหฤษฎ์ จันทง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย มอบหมายชุดสายตรวจที่ 2 (ปางมะผ้า) ประสานความร่วมมือกับสถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า เข้าดำเนินการดับไฟป่ารวม 3 จุด ในพื้นที่บ้านหนองผาจ้ำ และบ้านแม่หมูลีซอ ต.สบป่อง โดยพบว่าสาเหตุหลักยังคงมาจากการลักลอบเผาเพื่อหาของป่า
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์
นายรัชชานนท์ ศักภิวัล หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยเวียงหล้า สนธิกำลังร่วมกับทหารพรานและเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ รวม 23 นาย เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณบ้านขุนยวม ม.1 โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที จึงสามารถดับไฟได้สนิท ความเสียหายรวมประมาณ 20 ไร่
จากการปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน พบว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่ามาจาก "การเก็บหาของป่า" ทั้งนี้ Warroom สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน ยังคงเฝ้าระวังและจัดชุดลาดตระเวนต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในจุดเดิม และมุ่งเป้าลดค่าฝุ่นละอองในอากาศเพื่อสุขภาพของประชาชนตามนโยบาย "รมว.ทส." อย่างเคร่งครัด