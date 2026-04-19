กฟน.แจ้งดับไฟหลายพื้นที่กรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งดับไฟในหลายพื้นที่กรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ ( 20 เม.ย.) เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟน.จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวใน 5 พื้นที่ ดังนี้
พิกัดไฟดับกรุงเทพฯ
• เวลา 08:30 น. - 13:00 น. ริมถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี บริเวณกาญจนาภิเษก 9 หมู่บ้านฮันนี่วิลล์ ถึง ปตท.ถนนกาญจนาภิเษก
• เวลา 08:30 น. - 13:00 น. ถนนพระรามเก้า ซอยพระรามเก้า 62
• เวลา 09:30 น. - 11:00 น. ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง ปากซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 1 (เซเว่น และตึกแถวปากซอย)
• เวลา 08:00 น. - 12:00 น. ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 41 (บางส่วน)
• เวลา 08:45 น. - 13:00 น. ถนนบางขุนนนท์ ตั้งแต่บริเวณสะพานกรมบังคับคดี คลองชักพระ ถึงบริเวณคลองบางกอกน้อย
อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ โทร.1130