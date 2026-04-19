ผบก.ภ.ชลบุรี ลงนามคำสั่งให้“หมวดโจ้”ออกราชการแล้ว ปมเมายิงเจ้าของร้านกัญชาดับ

พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.ชลบุรี เซ็นคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ 118/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ด้วย ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม รองสารวัตร สายงานสืบสวน สถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยา มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน กรณีต้องหาว่ากระทำ ความผิดอาญาในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ อนุญาต, พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร และยิงปืนซึ่งใช้ ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน” และมีเหตุผลให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพัก ราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓ (๑) คือ ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่า กระทำผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการ ตำรวจ มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา แต่กลับต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเสียเอง ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
นั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๗๙ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก ราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ จึงให้ ร้อยตำรวจตรี จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผล การสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๑๔๑ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้ง คำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันพ้น กำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
พลตำรวจตรี ( พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี