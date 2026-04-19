รวบหนุ่มมือจุดไฟเผาป่าอุทยานฯ น้ำตกชาติตระการ คุมส่งตัวดำเนินคดีถึงที่สุด

นางพัชรา ปั้นพุ่มโพธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อําเภอชาติตระการ ได้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าไปในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม -30 เมษายน 2569 แต่กลับปรากฏว่ายังมีกลุ่มคน "มือดี" ฉวยโอกาสลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่า
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 09.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ กำลังออกลาดตระเวนเชิงรุกเพื่อตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้และเฝ้าระวังไฟป่า ได้ตรวจพบชายน่าสงสัย 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายมทินา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ชาวตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กำลังแสดงพฤติการณ์ในลักษณะจุดไฟเผาป่า บริเวณแนวเขตป่าแก่งหาดอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะแก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานฯ จากการเข้าประชิดตัวและตรวจค้นพบของกลางเป็นไฟแช็กจำนวน 1 อัน โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ลงมือจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ดังกล่าวจริง เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานร่วมกับกำนันตำบลท่าสะแก ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอชาติตระการ เพื่อควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชาติตระการ ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด