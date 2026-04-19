พรรคประชาชนเตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม 1 พ.ค. พร้อมเดินหน้าปฏิรูป 4 ด้าน

เพจพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า 1 พฤษภานี้ พรรคประชาชนเตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม เดินหน้าปฏิรูป 4 ด้าน
วันนี้ เครือข่ายแรงงานพรรคประชาชนได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ที่อาคารอนาคตใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับพรรคประชาชน ที่จะยื่นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยมีเป้าหมายในการปฏิรูปกองทุนประกันสังคมทั้งระบบ และแก้ไข 4 ด้านสำคัญคือ
1. #ด้านความโปร่งใส
เสนอให้กองทุนต้องเปิดเผยฐานะรวมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น พอร์ตลงทุน ผลตอบแทนเทียบดัชนีอ้างอิง รายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย รายงานการประชุมบอร์ด เพื่อให้ผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างรับทราบข้อมูลมากขึ้น
2. #ด้านการบริหารแบบมืออาชีพ
เสนอให้จัดตั้ง “กองทุนประกันสังคม” เป็นนิติบุคคลอิสระตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารเงินหลักล้านล้านบาท ภายใต้โครงสร้างใหม่
3. #ด้านความยึดโยงกับผู้ประกันตน
เสนอปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดประกันสังคม โดยมาจาก 3 ฝ่ายเช่นเดิม แต่ไม่เกิน 13 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน โดยจำนวนของผู้แทนแต่ละฝ่ายจะมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับสัดส่วนของการส่งเงินสมทบของแต่ละฝ่าย
ระหว่างวาระ รัฐบาลสามารถเปลี่ยนตัวฝ่ายรัฐบาลได้ ส่วนฝั่งผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนเป็นรายบุคคลได้ เลขาธิการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการที่เปิดเผยและมีการแข่งขัน ทำสัญญาที่มีระยะเวลาแน่นอน และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน
4. #ด้านความยั่งยืนของกองทุน
สาระสำคัญคือการกำหนดให้รัฐบาลรับประกันการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตน ต้องมีการทบทวนอัตรานำส่งเงินสมทบและเพดานฐานค่าจ้างทุก ๆ 3 ปี การเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมกับกองทุนระดับโลกในรูปแบบเดียวกัน เพื่อประเมินผลและปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสม
ในส่วนของสิทธิประโยชน์ การกำหนดและปรับประโยชน์ทดแทน พรรคประชาชนเสนอให้บอร์ดใหญ่มีอำนาจออกประกาศโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่า พรรคประชาชนเสนอการปฏิรูปประกันสังคม เพื่อทำให้สำนักงานประกันสังคมสามารถอยู่กับประชาชนไปได้ในระยะยาว หากไม่มีการปฏิรูป หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าสำนักงานประกันสังคมจะอยู่ได้ไม่เกิน 30 ปี