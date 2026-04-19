จนท.ตรวจจุดความร้อนตำบลน้ำชุน พบเพลิงสงบเองหลังเผาผืนป่าวอด 15 ไร่

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า (War Room) อุทยานแห่งชาติเขาค้อ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) หลังตรวจพบสัญญาณจากดาวเทียม Suomi NPP ในพื้นที่รับผิดชอบ เบื้องต้นพบพื้นที่ความเสียหายกว่า 15 ไร่ คาดเกิดจากการลักลอบหาของป่า
นายเสกสรรค์ เที่ยงพลับ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า (War Room) อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เปิดเผยว่า จากการติดตามระบบ VIIRS เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา เวลา 13.59 น. พบจุดความร้อนจำนวน 1 จุด ในท้องที่ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนธิกำลังเข้าตรวจสอบทันที โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขค.3 (ผาซ่อนแก้ว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากจุดเฝ้าระวังดงหลง และจุดเฝ้าระวังห้วยโปร่งล่าง รวมกำลังพล 5 นาย เข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 09.00 น.
จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นป่าเบญจพรรณ โดยสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. พบว่าไฟได้ดับลงเองแล้ว อย่างไรก็ตาม เพลิงได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าไปประมาณ 15 ไร่ สำหรับสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการเข้าไปหาของป่าในเขตพื้นที่อุทยานฯ
ทั้งนี้ นายเสกสรรค์ ระบุเพิ่มเติมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความยากลำบากในการเข้าถึงเนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟซ้ำในพื้นที่ดังกล่าว