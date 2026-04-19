รวบสาวอินเดียลอบขนสัตว์ป่าข้ามชาติคาสนามบินสุวรรณภูมิ เร่งขยายผลทลายต้นทาง

นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เปิดเผยผลการจับกุมขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำให้ด่านตรวจสัตว์ป่าทั่วประเทศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจตรา เพื่อทำลายเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านอย่างเด็ดขาด
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา โดยนายคมกฤษ พิณสาย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมหน่วยงาน CIQ และสืบสวนปราบปรามศุลกากร ได้เข้าสกัดกั้นหญิงสัญชาติอินเดีย อายุ 45 ปี ขณะกำลังเตรียมเดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG325 มุ่งหน้าสู่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศหลังใหม่ (SAT-1)
จากการตรวจสอบสัมภาระ พบกระเป๋าเดินทางทรงสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน (หมายเลข Tag 0217 TG 413357) ที่เตรียมโหลดลงใต้ท้องเครื่อง ภายในมีการซุกซ่อน "สัตว์ป่ามีชีวิต" จำนวนมากไว้ในกล่องกระดาษและตะกร้าพลาสติก โโดยวางทับด้วยเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเพื่อตบตาการตรวจค้น
สัตว์ป่าที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วย เต่าอัลดาบรา (Aldabra Giant Tortoise) 3 ตัว ,เต่าเสือดาว (Leopard Tortoise) 2 ตัว ,เต่าซูลคาต้า (Sulcata Tortoise) 3 ตัว ,เต่าสแนปปิ้ง (Snapping Turtle) 1 ตัวแร็กคูน (Raccoon) 4 ตัว และหนูเดกู (Degu) 1 ตัว การจับกุมครั้งนี้ยังมีการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A55 5G ของผู้ต้องหา เพื่อนำไปขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและการติดต่อสื่อสารตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ ที่มุ่งเน้นการกวาดล้างให้ถึงต้นทางและผู้บงการ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งรับซื้อหรือฟาร์มสัตว์ป่าภายในประเทศ
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาในความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562, พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560, พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ และ พ.ร.ก. การประมง ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดำเนินคดี (คดีอาญาเลขที่ 165/2026)
สำหรับสัตว์ป่าของกลางทั้งหมด ได้ประสานส่งมอบให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ด่านตรวจประมง และด่านกักกันสัตว์ เพื่อตรวจสุขภาพและจำแนกชนิดพันธุ์อย่างละเอียด โดยทีมสัตวแพทย์จะดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสัตว์บางส่วนมีอาการอ่อนเพลียจากการถูกจำกัดพื้นที่ในระหว่างการลักลอบขนส่ง