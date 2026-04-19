"หมอวรงค์"ถาม ก.คลังทำอะไรอยู่ปล่อยให้บริษัทน้ำมันที่ถือหุ้นอยู่เอาเปรียบประชาชน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #กระทรวงการคลังทำอะไรอยู่
ปัญหาน้ำมันที่เกิดขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากคำแถลงของรัฐมนตรีพลังงาน รัฐมนตรียุติธรรม และคณะ กำลังสะท้อนถึงความย้อนแย้ง ในการปกป้องผลประโยชน์ประชาชน
อย่างน้อยๆช่วงมีนาคม การที่โรงกลั่น มีการผลิต และจ่ายน้ำมันดีเซลมากผิดปกติ การที่คลังจ่าย ถูกตั้งข้อสงสัยกักตุนน้ำมัน หรือแม้แต่การที่เรือขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่น มีปัญหาน้ำมันหาย 57 ล้านลิตร หรือมีการใช้เงินจาก กองทุนน้ำมัน ไปเอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้ารายใหญ่
สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกเชื่อมโยงทั้งจากโรงกลั่น และคลังจ่ายน้ำมัน ซึ่งคลังจ่ายน้ำมัน ก็มีทั้งที่เป็นเจ้าของโรงกลั่น และไม่ใช่เจ้าของโรงกลั่น ซึ่งสามารถคาดเดาได้เลยว่า บริษัทน้ำมันที่เอาเปรียบประชาชน คือบริษัทอะไร
ผมต้องขอถามไปยังกระทรวงการคลังดังๆ ว่า บริษัทน้ำมัน ที่มีคลังจ่ายน้ำมัน และมีโรงกลั่นเป็นของตัวเอง ล้วนมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสิ้น ทำไมกระทรวงการคลังไม่ปกป้องประโยชน์ประชาชน แต่ปล่อยให้บริษัทเหล่านี้ เอาเปรียบประชาชนเพื่อดูแลผู้ถือหุ้น ถึงเวลาต้องสังคายนาระบบพลังงานชาติได้แล้ว