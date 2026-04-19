ปภ.เตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ถึง 20 เม.ย. แนะวิธีรับมืออย่างปลอดภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ – 20 เม.ย. 69 ซึ่งอาจเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่าในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
-จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ให้มิดชิด
-ตรวจสอบบ้านเรือน เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา หากไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งซ่อม
-ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ใกล้บ้าน ป้องกันหักโค่น
-เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น อาหาร ไฟฉาย ยา น้ำดื่ม
-ชาร์จแบตเตอรี่มือถือให้เต็ม
-ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชม.