"เทพไท"ซัดอิหร่าน-อเมริกาพูดจาเด็กเล่นขายของ เชื่อคนทั้งโลกอยากให้ 2 ผู้นำเจรจาด้วยสันติวิธี

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อิหร่าน-อเมริกา พูดจาเด็กเล่นขายของ
ภายหลังจากสถานการณ์สู้รบกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน และมีการเจรจาหยุดยิงกัน ทำให้หลายฝ่ายต่างลุ้นกันว่า การเจรจาสงบศึกหรือยุติสงคราม น่าจะได้ข้อยุติ หวังได้รับสัญญาณที่ดี เพื่อให้วิกฤตพลังงานโลกคลี่คลายไปในทางที่ดี เป้าหมายสำคัญคือ ทั่วโลกต้องการให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ต้องการให้การเดินเรือ การขนส่งสินค้า การขนส่งน้ำมัน เป็นไปได้ตามอิสระและเป็นปกติ
ทั่วโลกดีใจเมื่อมีสัญญาณว่า อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภายหลังจากนายนายอับบาส อารัคซี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ออกมาโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มเอ๊กซ์(X)หรือทวิตเตอร์(Twitter) ระบุว่า อิหร่านตัดสินใจเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อให้เรือพาณิชย์สัญจรได้สมบูรณ์ และเป็นการตอบรับข้อตกลงหยุดยิงเลบานอน
หลังจากนั้นโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ผ่านสื่อโซเชียล ตอบรับทันทีว่า อิหร่านเพิ่งประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซ กล่าวขอบคุณ ทำให้ทั่วโลกดีใจ และเห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดี หวังว่าทุกฝ่ายจะรักษาคำสัญญา รักษาคำพูด
แต่ว่าในที่สุดประธานาธิบดีโดนัท ทรัมป์ ออกมาโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลว่า แม้ช่องแคบฮอร์มุซ ที่อิหร่านจะเปิดแล้วก็ตาม แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังคุมเชิง หรือรักษาการอยู่ด้านนอก ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน จึงทำให้อิหร่านไม่พอใจ หลังจากเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ไม่ถึง1วัน ทางอิหร่านก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
ทำให้สหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ออกมาข่มขู่ว่า จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีก ซึ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ทั่วโลกไม่เข้าใจว่า ทำไมผู้นำทั้ง 2 ประเทศไม่มีความแน่นอน และไม่รักษาคำพูด พูดอย่างทำอย่าง บางวันพูดเป็นบวกบางวันพูดเป็นลบ เหมือนกับเด็กเล่นขายของ โดยเฉพาะโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเลย ทำให้สถานการณ์โลกมีปัญหาเรื่องวิกฤตพลังงานน้ำมันกันถ้วนหน้า และทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับตึงเครียดอีก
คนทั้งโลกอยากเรียกร้องให้ผู้นำทั้ง 2 ประเทศ ได้รักษาคำมั่นสัญญา รักษาคำพูด เจรจากันด้วยสันติวิธี โดยคำนึงถึงสันติภาพ และหวังว่าการเจรจาสงบศึกที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานครั้งต่อไป คงจะสำเร็จด้วยดี เชื่อว่าประชาชนทั่วโลกต่างก็คาดหวังเช่นนี้