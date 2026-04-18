"สมชัย"งงเว็บศาลปกครองค้นหาเอกสารไม่ได้ เรียกร้องออกมาชี้แจงเกิดอะไรขึ้น

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เทียบกันให้เห็นชัดๆ ว่า เมื่อเข้าไปค้นข้อมูล ใน เว็บของศาลปกครอง ช่วงก่อน 11.00 น. และ หลัง 11.00 น. ของวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 มีผลการค้นหาแตกต่างกันอย่างไร
งานนี้ ท่านเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ที่ดูแล ต้องออกมาชี้แจงต่อสังคมแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
15.00 น. วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ที่ สำนักงานศาลปกครองสูงสุด ผมจะไปยื่นเอกสารที่ศาลปกครองสูงสุด อาคารใหม่ด้านหลัง ใกล้อาคาร C ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อแจ้งว่า มีการละเมิดอำนาจศาล และสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการสืบค้นข้อมูลของศาลปกครอง
เชิญผู้สื่อข่าวทำข่าวด้วยครับ