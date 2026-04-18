PEA เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น พนง.หลอกแอดไลน์ปลอม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่าน LINE หรือช่องทางส่วนตัว เพื่อหลอกลวงขอข้อมูล หรือให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อเท็จจริงสำคัญ
-PEA ไม่มีนโยบายให้แอด LINE ส่วนตัว
-การติดต่อให้บริการจะดำเนินการผ่าน ช่องทางทางการเท่านั้น
แนวทางป้องกัน
- ตรวจสอบบัญชี LINE ทางการ “PEA Thailand” ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียว
- ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขบัตรประชาชน เลขบัญชี หรือ OTP ผ่านแชท/ลิงก์/โทรศัพท์
- หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
- หากสงสัย ให้ติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงาน PEA ในพื้นที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PEA Contact Center โทร. 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง