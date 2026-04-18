จนท.ดับไฟป่าห้วยแพะสำเร็จแล้ว พบเสียหายรวม 23 ไร่

สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานฯ เข้าสกัดไฟป่าบริเวณป่าห้วยแพะแง่ซ้าย อ.นาน้อย ได้สำเร็จ หลังระดมกำลังกว่า 15 นาย เข้าควบคุมสถานการณ์นานกว่า 5 ชั่วโมง พบพื้นที่ป่าเต็งรังเสียหาย 23 ไร่ สาเหตุคาดมาจากการหาของป่า
ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งส่งชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่ Hotspot อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการลุกลาม
ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 นายเจตน์ อิ่มใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน รายงานว่าได้รับแจ้งเหตุจากอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) บ้านหนองบัว ผ่านจุดเฝ้าระวัง (หอดูไฟ) พบไฟป่าบริเวณพิกัด 47Q UTM 691786 E 2027728 N ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ป่าห้วยแพะแง่ซ้าย ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
สถานีฯ จึงได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่และเครือข่าย อส.อส. ชุดลาดตระเวนจากบ้านใหม่, บ้านหนองบัว, บ้านหนองผำ และบ้านหัวเมือง รวม 15 นาย เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา 15.00 น. จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณได้รับความเสียหายรวม 23 ไร่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าไปหาของป่าในพื้นที่