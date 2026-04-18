DSI รวบผู้ต้องหาฟอกเงินคดี Forex หน้าเรือนจำฯ หลังพ้นโทษคดีอื่น

วานนี้ (17 เม.ย.) เวลา 21.50 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้จับกุมตัว นายกิตติชัย (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1666/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน” โดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังถูกปล่อยตัวหลังพ้นโทษคดีอื่น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จากนั้น ได้ควบคุมตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 36/2563 กรณี การชักชวนให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 - 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ100 โดยนายกิตติชัยฯ มีพฤติการณ์มีการซักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-mD และบัญชีเฟซบุ๊กซชื่อ Apirak Krub โดยคดีดังกล่าวสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ การดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษให้มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม เป็นนโยบายหลักของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสอบสวนคดีพิเศษและให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีในความรับผิดชอบเพื่อให้การบริหารองค์การมีความยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาลต่อไป