ONE Championship แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญา“รถถัง”ปี 2018 และ 2022

แถลงการณ์ ‘วัน แชมเปียนชิพ’ 18 เมษายน 2569
◼︎ ยืนยันขั้นตอนการเจรจาแก้ไขสัญญากับนักกีฬาก่อนลงนามสัญญา ONE
ONE ขอแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญาของ รถถัง ปี 2018 และปี 2022 โดย ONE ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวแล้ว ขอยืนยันว่า สัญญาปี 2018 และ 2022 ของ รถถัง มีเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ใช้กับนักกีฬามวยไทยทุกคน ไม่มีลายมือชื่อปลอมและ รถถัง ลงนามด้วยตนเองทุกลายมือชื่อในสัญญาทั้งสองฉบับ
และเพื่อความเป็นธรรมกับนักกีฬา ONE ทุกคนทุกสัญชาติ ONE มีขั้นตอนการเจรจาสัญญาก่อนลงนามสัญญา มีการส่งร่างสัญญาให้หัวหน้าค่าย ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักกีฬา (ถ้ามี) ตรวจสอบเพื่อให้ความยินยอม ซึ่งค่ายและนักกีฬามีสิทธิเสรีภาพในการเจรจาแก้ไขสัญญาได้ เมื่อหัวหน้าค่ายเห็นด้วยกับเนื้อหาของสัญญา ONE นักกีฬาก็จะมีสิทธิพิจารณาด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าจะลงนามในสัญญา ONE หรือไม่ก็ได้ ONE ไม่เคยบังคับนักกีฬาทำสัญญากับ ONE
นอกจากนี้ มีนักกีฬาจำนวนมากที่ต้องการทำสัญญากับ ONE เพราะนักกีฬาที่ทำสัญญากับ ONE จะได้รับผลประโยชน์และเงินตามสัญญา รวมถึงโบนัสสำหรับการชกที่ยอดเยี่ยมถูกใจผู้ชม ซึ่งอาจได้เงินโบนัสมากกว่าที่ ONE ตกลงจะให้ตามสัญญา
ONE ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับนักกีฬาทุกคน และมีเงินโบนัสที่มากกว่าสัญญา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาตั้งใจชกให้สนุกและชกให้เต็มที่ (มีใจปิดเกม) เพื่อประโยชน์ของแฟนมวยทุกคน
◼︎ การตรวจร่างสัญญาโดยค่ายและนักกีฬา โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการลงนาม
ก่อนลงนามในสัญญา ค่ายมวยและนักกีฬามีอิสระในการนำร่างสัญญา ONE ไปแปล และนำไปปรึกษากับทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนได้ตลอดเวลา ONE ไม่เคยจำกัดเวลาในการลงนามในสัญญา เนื่องจากมีนักกีฬาจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งต้องการเข้าทำสัญญากับ ONE เพื่อจะได้ขึ้นชกในรายการ ONE ซึ่งมีโอกาสทำรายได้สูงเทียบเท่านักมวยระดับโลก
ONE และพนักงานของ ONE มีหน้าที่เคารพกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องกระทำผิดกฎหมายโดยการปลอมลายมือชื่อนักมวย เพราะการกระทำดังกล่าว ONE และพนักงานของ ONE ไม่ได้ประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมายเช่นนั้น
กรณี รถถัง โพสต์ในเฟซบุ๊กตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นมา ว่าสัญญาหลักปี 2022 ของ รถถัง กับองค์กร ONE มีการปลอมลายมือชื่อ รถถัง หลายแห่ง และ รถถัง ก็ยืนยันกับสื่อหลายสำนักว่า รถถัง ได้ลงนามสัญญาหลักปี 2022 หน้าสุดท้ายเพียงหน้าเดียว
ONE ยืนยันว่าสัญญาปี 2022 มีการเจรจาสัญญาเหมือนกับสัญญาปี 2018 หัวหน้าค่ายต้องให้ความยินยอมในเนื้อหาก่อน และ รถถัง พิจารณาสัญญาอีกครั้งก่อนลงนามในสัญญา ซึ่งสัญญาปี 2022 ONE และ รถถัง ต่างปฏิบัติตามสัญญาด้วยดี ONE ได้จ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาและจ่ายเงินโบนัสที่มากกว่าสัญญาให้ รถถัง และรถถัง ไม่เคยมีการโต้แย้งหรือขอให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด ONE ยืนยันว่า สัญญาปี 2022 ยังมีผลใช้บังคับกับ ONE และ รถถัง อยู่จนถึงปัจจุบัน
ONE ยึดมั่นธรรมาภิบาลและความโปร่งใสขององค์กร และพร้อมยกระดับนักมวยไทยเป็นนักกีฬาระดับโลก
ในระหว่างนี้ เพื่อไม่ให้เรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนจิตใจและสมาธิของนักกีฬาทุกคนที่จะขึ้นชกในรายงานที่ญี่ปุ่นวันที่ 29 เมษายน 2569 ONE จึงขอสงวนการแถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาของ รถถัง และคดีพิพาทที่เกิดขึ้นออกไปชั่วคราวจนกว่ารายการชกที่ญี่ปุ่นเสร็จสิ้นลง