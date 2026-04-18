รมว.คลัง หารือเตรียมความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF-WB

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับ นาง Kristalina Georgieva กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี 2569 เพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม และหารือถึงนโยบายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ ในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Spring Meetings) ปี 2569 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569
รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้หารือกับกรรมการจัดการ IMF เพื่อยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม Annual Meetings ปี 2569 โดยการเตรียมงานด้านการจัดจ้างและโลจิสติกส์มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นความมุ่งมั่นของไทยในการจัดงานให้ประสบความสำเร็จในระดับสากล
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ โดยไทยยืนยันการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างรอบคอบและยืดหยุ่น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและรองรับความเสี่ยงในระยะข้างหน้า