"ฐปณีย์"ยื่นฟ้อง 10 เพจฐานหมิ่นประมาท ปมโพสต์ใส่ร้ายป้ายสีทำให้เสียหาย

น.ส.ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้ยื่นฟ้อง 10 เพจ ฐานหมิ่นประมาท ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยะลา แล้วในวันนี้ค่ะ ขอใช้สิทธิดำเนินการตามกฏหมาย เพื่อยื่นต่อตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบต่อไป โดยพบข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นเพจปฏิบัติการ IO คล้ายกับเพจที่เฟซบุ๊กได้สั่งลบบัญชีไปเมื่อปี 64
วันนี้ 18 เม.ย.69 พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดิ์ดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา และพ.ต.ท.พงศ์ศักดิ์ พรหมเกตุ พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทกับเพจในเฟสบุ๊ก จำนวน 10 เพจ ที่โพสต์ข้อความและภาพใส่ร้ายป้ายสีทำให้เสียหาย ดูหมิ่น ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยรวบรวมมาตั้งแต่ช่วง 13-18 เม.ย. เลือกมา 10 เพจ ประมาณ 15 โพสต์ จากที่มีจำนวนมากในช่วงนี้ สงสัยว่าเป็นเพจปฏิบัติการ IO ของหน่วยงานหรือไม่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นลักษณะปฏิบัติการ IO และบางเพจมีเป็นตัวบุคคล โดยได้รับคำแนะนำจากตำรวจไซเบอร์ ให้มาแจ้งความไว้ เพื่อจะได้ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊ก กับทางเฟสบุ๊กด้วย
ล่าสุด iLaws ได้เปิดเผยรายานของเฟสบุ๊ก เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเฟซบุ๊กเผยแพร่รายงาน “February 2021 Coordinated Inauthentic Behavior Report” ระบุว่า ได้ลบบัญชีเฟซบุ๊ก 77 บัญชี กลุ่มเฟซบุ๊ก 18 กลุ่มและบัญชีอินสตาแกรม 18 บัญชี ซึ่งมีที่มาในประเทศไทยและตั้งเป้าหมายต่อผู้ชมภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จากการสืบสวนมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานความมั่นคง โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายนี้ใช้ทั้งบัญชีจริง (Authentic account) และบัญชีปลอม (Fake account) ที่ผ่านมามีการตรวจพบบัญชีบางส่วนและปิดใช้งานโดยระบบอัตโนมัติ และพบเนื้อของหลายเพจที่ตรงกัน
จากรายงานของเฟสบุ๊ก พบว่า เพจที่เฟสบุ๊กได้สั่งปิดไปเมื่อปี 2564 นั้น เช่น เพจทันข่าวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้ทันขบวนการ ความจริงปัตตานีบ้านฉัน สอดคล้องเพจที่ใส่ร้าย ฐปณีย์ เช่น ทันข่าวภาคใต้ เรื่องราวชายแดนใต้ ข่าวสามจังหวัดชายแดนใต้ ใต้พรมชายแดนใต้ ค้นข่าวชายแดนใต้ และเปิดโปงขบวนการ BRN เป็นต้น จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบตามกฏหมาย
ขอยืนยันว่าสื่อมวลชนวิจารณ์ได้ค่ะ แต่สิ่งที่ถูกใส่ร้ายอยู่ตอนนี้ ถูกขยายความลุกลามไปไกลมาก เพราะมีกลุ่มบุคคลที่คิดต่างนำข้อมูลจาก IO ไปกล่าวหาด้วยถ้อยคำที่หยาบคายด้วย จึงขอดำเนินการตามกฏหมาย ป้องกันไม่ให้เรื่องขยายความไปมากกว่านี้ เพราะที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริง และที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเท่านั้น ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด
