พณ.เปิดจุดจำหน่าย“ธงฟ้า”ลดค่าครองชีพ ปชช. รวมสินค้าราคาประหยัด 19-26 เม.ย.

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปักหมุดจุดจำหน่าย “ธงฟ้า” ลดค่าครองชีพประชาชนแบบจัดเต็ม รวมสินค้าราคาประหยัด ของกิน ของใช้ ครบจบในที่เดียวคุณภาพดี ราคาเป็นธรรม
สามารถเลือกชม ชอป ได้ที่จุดจำหน่าย “ธงฟ้า” ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 19-26 เมษายน 2569
เวลา 09.00 – 20.00 น.
19 – 21 เม.ย.69 เขตหนองจอก ณ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา (มัสยิดลำไทร)
20 - 22 เม.ย.69 เขตลาดกระบัง ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง
23 - 25 เม.ย.69 เขตสายไหม
ณ วัดเกาะสุวรรณาราม
24 – 26 เม.ย.69 เขตคลองสามวา
ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมกีฬา
และอาชีพประชาร่วมใจ