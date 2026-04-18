คค.สรุปภาพรวม ปชช.เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์กว่า 20 ล้านคน อุบัติเหตุลดลง 16%

กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) ได้รายงานสรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 - 17 เมษายน 2569 สะสม 8 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 07.30 น.) พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยมีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 20,106,651 คน ลดลงร้อยละ 0.65 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (11 – 18 เมษายน 2568) ทั้งนี้ ระบบรางมีสัดส่วนการใช้บริการสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45 ขณะที่ผู้ใช้บริการสูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง (ทางอากาศขาออก) 369,322 คน ภาคใต้ (ทางราง) 245,334 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางถนน) 267,270 คน ภาคเหนือ (ทางถนน) 147,302 คน และภาคตะวันออก (ทางถนน) 148,894 คน ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศรวม 1,862,174 คน สำหรับการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 7,772,199 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 และการเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีปริมาณ 9,793,313 คัน ลดลงร้อยละ 5.48
สำหรับสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมสะสม 8 วัน พบว่า โครงข่ายทางบกเกิดอุบัติเหตุรวม 1,308 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1,420 คน เสียชีวิต 175 คน สาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด 852 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 662 คัน ลักษณะพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรงไม่มีความลาดชัน 905 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69 จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตสูงสุด 8 คน ขณะที่กรุงเทพฯ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 65 ครั้ง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 16 ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 7 ส่วนระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง และโครงข่ายทางรางเกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ขณะที่โครงข่ายทางน้ำและทางอากาศไม่มีรายงานอุบัติเหตุ
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์ แม้ภาพรวมของการเดินทางเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังคงเข้มงวดเฝ้าระวังความปลอดภัย โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ให้เข้มงวดพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจสภาพและความพร้อมของรถทุกคันต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยพร้อมใช้งาน พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามประเภทใบอนุญาตขับรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนออกเดินทาง และชั่วโมงการขับรถต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
กรมการขนส่งทางรางกำชับผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกสายยังคงมาตรการอำนวยความสะดวกและคุมเข้มความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ดูแลความพร้อมของขบวนรถ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีต่อเนื่อง
การรถไฟแห่งประเทศไทยนอกจากเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถประจำแล้ว ได้จัดเตรียมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมในวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่ยังคงทยอยกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนที่ 984 ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 15.35 น. ขบวนที่ 6 เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 19.35 น.
กรมเจ้าท่าเฝ้าระวังความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออำนวยความสะดวกตามท่าเรือต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ จัดเรือตรวจการณ์ในพื้นที่บริเวณ 6 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือ ท่าเตียน ท่าเรือท่าพระจันทร์ ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือวัดระฆังฯ และท่าเรือวัดอรุณฯ ในส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทางน้ำและจุดอำนวยความสะดวก ให้บริการและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตามท่าเรือต่างๆ ตรวจสอบความพร้อมเรือโดยสาร ท่าเรือ คนประจำเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ ให้พร้อมใช้งาน ก่อนออกเดินเรือตามมาตราการความปลอดภัย กำชับนายเรือให้ใช้ความเร็วเรือตามข้อกำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
แม้ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์จะสิ้นสุดลงแล้ว กระทรวงคมนาคมยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2569 รองรับประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับและยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยที่สุดให้แก่ประชาชนทุกวัน